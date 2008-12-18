Ющенко: Україна вже платить за газ, закачаний у сховища

Україна вже почала розраховуватись за газ, закачаний у підземні сховища, і найближчим часом завершить цей процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив сьогодні журналістам після зустрічі з міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ, головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ і головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.

За словами Президента, Україна повністю розрахується за газ, який вона закачала у підземні сховища протягом літа і осені.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що цей газ був закачаний як ресурс для забезпеченням газом України на початку 2009 року. Президент повідомив, що вчора о 23.00 був здійснений перший платіж коштів в розмірі 800 млн. дол., найближчим часом буде закумульовано ще близько 200 млн. дол.

Таким чином, сказав він, «один мільярд доларів буде направлений для розрахунків по газу, який був закачаний як сезонна потреба».

При цьому Президент додав, що не хоче коментувати, наскільки це правильно чи неправильно: закачувати газ у підземні сховища і тримати його 4-5 місяців. «Я не знаю, чи тут є пріоритетом питання ціни, чи тут є питання національної безпеки. Очевидно, що НАК «Нафтогаз України» виходив із мотивів забезпечити Україну газом у самі скрутні часи, і особливо січень-лютий», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що це завдання НАК «Нафтогаз України» виконав.

Водночас він заявив, що наполягає на тому, щоб в України не було заборгованості за газ, оскільки це є репутацією України.

«На сьогодні це питання фінансово забезпечено (розрахунок по боргах за газ – УНІАН) і на цьому можна поставити крапку», - сказав В.ЮЩЕНКО.