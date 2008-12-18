Нацбанк підніме облікову ставку і друкуватиме менше грошей

Національний банк України суттєво зменшить виготовлення нових грошей та рефінансування банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ заявив після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, міністром фінансів України Віктором ПИНЗЕНИКОМ та головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.

За його словами, НБУ буде проводити більш оптимальну, стриману монетарну політику. «Це означає, що питання випуску нових грошей, рефінансування і так далі, воно буде більш обмежено», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Він зауважив, що раніше НБУ закривав проблеми банків, у яких йшов великий відтік валютних депозитів, але, на думку голови Нацбанку, вже пройшло достатньо часу для того, щоб банки «зорієнтувались і здійснювали заходи по стримуванню відтоку депозитів».

«Ми вважаємо, що вже прийшов період, коли можна утриматись від такого масового рефінансування для закриття їхніх проблем поточної діяльності», - сказав В.СТЕЛЬМАХ, додавши, що НБУ буде підвищувати «ціну нашого рефінансування».

«Ціна нашого рефінансування буде задіяна по двох напрямках – це підвищення облікової ставки», другим напрямком буде те, що банки мають закривати свої проблеми поточними резервами через додаткову емісію, сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ наголосив, що комерційні банки продовжують використовувати кошти рефінансування для роботи на валютному ринку.

«У нас сьогодні є істотна невідповідність обсягів попиту, які подаються на ринок, та обсягів валюти, що фактично перетинає кордон. Таким чином, мають місце істотні спекуляції», - зазначив Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Він також зазначив, що банки продовжують використовувати кошти рефінансування для купівлі валюти на міжбанку, що негативно позначається на курсі національної валюти.

«Є певна залежність між обсягами рефінансування, які надаються Нацбанком, і валютообмінним курсом. Тому в нас є підозра, що все-таки існує механізм, відповідно до якого частина коштів, які надаються банкам у вигляді рефінансування, потрапляє на валютний ринок, і створює таким чином тиск на курс», - сказав Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

На думку Секретаріату, Нацбанк має проводити рефінансування комбанків тільки на рівні, необхідному для здійснення платежів, і «ні на копійку більше».