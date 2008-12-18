Бракує їжі, труп у холодильнику - пірати з «Фаїни» зв'язалися з УНІАН

Сомалійські пірати, які вийшли на зв’язок з агентством УНІАН, звинувачують лондонських юристів у зволіканні з передачею викупу.

Про це повідомив один з представників піратів, зателефонувавши до УНІАН (повністю інтерв`ю читайте тут).

“Це все політичні ігри. Переговори ведуться через одного лондонського юриста. Ці юристи спеціально зволікають, заробляють гроші. Чим довше триватимуть переговори, чим довше там стоїть корабель, тим вищий у юристів гонорар”, - сказав він. Співрозмовник агентства зазначив, що в цьому процесі “занадто багато посередників і занадто багато переговорів”.

За його словами, цей самий лондонський адвокат уже вів справу, пов’язану з українським кораблем, торік. “Те саме сталося цього року – і знову телефонують лондонському адвокатові. А чому не американський, не український адвокат? Чому українці не беруть у тому прямої участі? Звідки взялись ці лондонські адвокати? “,- запитав пірат.

За його інформацією, адвокат уже отримав гроші викупу для передачі піратам. “Я знаю, що в адвоката є вже тих три мільйони, і навіть більше, і що він просто не хоче їх віддавати”, - сказав він, зазначивши, що на цьому наживається купа людей.

“Про сам викуп нічого не чути, усе брехня. Ніякого викупу не пропонують. Юрист із Лондона годує нас обіцянками, щодня каже “завтра, завтра”, - додав сомалійський пірат.

За його словами, зараз адвокати ведуть паралельно близько двадцяти справ, пов’язаних із сомалійськими піратами. “Це ціла корупційна мережа”, - зазначив він.

На запитання, чи вистачає заручникам їжі, він відповів, що їжу їм передавали востаннє чотири дні тому. “Зараз ми сидимо вже без їжі”, - сказав він.

“Взагалі у них поганий стан здоров’я, бракує їжі, труп у холодильнику, і не залишилося жодної надії…”, - додав він.

Співрозмовник агентства також повідомив, що пірати спілкуються з американцями. “Єдина надія на американців, вони розмовляють з піратами, питають, як справи, цікавляться, умовляють не робити якихось різких дій. Кажуть: не робіть того, не робіть того”, - розповів він.

Пірат також повідомив, що їм дуже допомагає “одна американська леді”, яка дуже добре знає ситуацію. “Вона дуже допомагає, проводить переговори, обіцяє навіть дійти до Конгресу. Але вони не можуть постачати їжу. Вони просто питають, як справи”, - сказав він (Бі-Бі-Сі нещодавно повідомило, що американська бізнес-леді Мішель Лінн БАЛЛАРІН, “що має зв’язки у військових і розвідувальних колах США”, проводила переговори з сомалійськими піратами щодо звільнення українського судна “Фаїна”. Водночас, за повідомленням “Морського бюлетеня – Совфрахту”, американка застопорила переговори, і власник судна навіть просив її не вступати “в уже завершені по суті переговори” - УНІАН).

17 грудня близько 18.00 до англійської редакції УНІАН з-за кордону зателефонував незнайомий чоловік, який представився особою, яка “співчуває українським заручникам з корабля “Фаїна”. Незнайомий говорив англійською мовою з відчутним африканським акцентом. Він заявив, що хоче допомогти українським морякам.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно “Фаїна”, у складі екіпажа якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно перебуває під наглядом кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї та техніки на берег.

За даними старійшини одного із сомалійських племен, за звільнення “Фаїни” треба заплатити 3,5 млн. доларів.

15 грудня речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ повідомив, що процес звільнення українських моряків триває. «Узгоджено схему заходів щодо звільнення заручників. Схема реалізується, і всі заходи щодо звільнення зараз здійснюються. Ми чекаємо, що найближчим часом закінчиться епопея поневірянь українських громадян», - сказав В.КИРИЛИЧ.