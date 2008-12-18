Стельмах придумав, як не допустити «провокацій» на міжбанку

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявляє, що з понеділка, 22 грудня, набере чинності рішення Правління НБУ, яке змінить організаційну будову валютного ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ і головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.

В.СТЕЛЬМАХ пояснив, що відповідно до рішення, банки викуповуватимуть валюту, яку їхні клієнти пропонують на продаж, а потім будуть її продавати. «Ми виходимо з того, що банки - агенти валютного контролю та фінансові посередники, і це їхнє зобов`язання бути на ринку безпосередньо суб`єктом валютного ринку», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Він висловив сподівання, що ці заходи матимуть суттєвий позитивний вплив на стабілізацію валютного курсу.

В.СТЕЛЬМАХ наголосив, що, завдяки цьому рішенню курс долара формуватимуть не окремі банки або продавці валюти, оскільки стане неможливо виходити на міжбанк «з провокаційними заявками» на продаж валюти. «Заходи, які було прийнято, виключать такі можливості провокаційного характеру, і це теж заспокоюватиме ринок, і курс буде стабілізовано», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Тим часом, як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 9,2500/9,6500 грн./дол., до 11:00 ціни виросли до 9,5000/9,9000 грн./дол.