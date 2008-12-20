У Києві сьогодні відкриють головну ялинку країни

Сьогодні о 18.00 Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ засвітить на Майдані Незалежності головну ялинку України.

Для охорони громадського порядку на головну площу України стягнуто близько 300 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України та спецпідрозділу «Беркут».

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці сконцентровані у підземному переході на Майдані Незалежності та вздовж вулиці Інститутської.

Крім того, Хрещатик з боку вказаної вулиці перегороджено металевими турнікетами, біля яких стоять бійці Внутрішніх військ. Навпроти Будинку профспілок знаходяться три автобуси з правоохоронцями.