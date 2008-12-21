Міліція Буковини розкрила всі вбивства, розбої, зґвалтування

Майже 5 тисяч злочинів зареєстровано з початку року на Буковині. Це на 1,7% більше, ніж торік. Із них 83,9% розкрито. Про це на прес-конференції повідомив начальник УМВС України в Чернівецькій області, генерал-майор міліції Георгій ПРОСКУРНЯК.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами головного правоохоронця Буковини, «розкрито всі скоєні у цьому році вбивства, розбої, зґвалтування, тяжкі тілесні ушкодження зі смертельними наслідками та вимагання. На 1,1% більше викрито цього року злочинів, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких (1 789 проти 1 769)».

Злочинів загальнокримінальної спрямованості зареєстровано на 2% більше. На 0,6% більше, ніж торік, задокументовано злочинів економічного спрямування (в абсолютних цифрах 694 проти 690).

Викрито 8 (проти 3 минулорічних) фактів торгівлі людьми (8 проти 3 ), у 1,5 рази більше фактів підробки документів, майже на 20% більше - злочинів, пов`язаних з незаконним обігом зброї та боєприпасів, та майже на 11% більше - злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Цього року на Буковині менше зареєстровано фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень зі смертельним наслідком (- 50%), пограбувань (218 проти 257), крадіжок державного майна (90 проти 99), крадіжок особистого майна громадян, у т.ч. з автотранспорту, з дач, незаконних заволодінь транспортними засобами тощо.