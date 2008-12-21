З 1 січня Нафтогаз візьме облгази у залізні кліщі

З 1 січня 2009 року «Нафтогаз України» переходить на нові договірні відносини з облгазами і готовий забезпечувати в повному обсягу усіх споживачів природним газом лише за умови його стовідсоткової оплати.

Про це в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» (№ 48(727) 20-26 грудня) заявив заступник правління НАК «Нафтогаз Україні» Володимир ТРИКОЛИЧ.

За його словами, з нового року НАК «Нафтогаз України» (ДК «Газ України») і облгази закріплять у контракті усі взаємні права і зобов`язання.

«Облгази зобов’язуються транспортувати лише ті обсяги газу, які замовив споживач і оплатив їхню вартість компанії «Нафтогаз України». При цьому і робота облгазів має бути рентабельною. Та якщо облгаз протранспортує своїми мережами неоплачені споживачем обсяги газу - це його відповідальність насамперед», - сказав В.ТРИКОЛИЧ.

При цьому він додав, що, "у свою чергу, «Нафтогаз» бере на себе зобов’язання «поставляти газ, якщо за нього платять".

Разом з тим, В.ТРИКОЛИЧ зауважив, що у випадку, коли облгаз відмовиться підписати договір на 2009 рік, «Нафтогаз» планує укладати договір з лінійним (місцевим) управлінням «Укртрансгазу», яке також може транспортувати газ по мережах низького тиску і обслуговувати споживачів.

Він нагадав, що керівництво НАК ще у червні поточного року повідомило про нові правила постачання газу керівникам підприємств ТКЕ, мерам міст і представникам облдержадміністрацій.

«З тими, хто прийняв ці правила і добре підготувався до зими, проблем немає. А допускати махновщину на ринку газу ми не дозволимо», - запевнив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України».