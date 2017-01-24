Комісія Київради погодилась виділити в центрі Києва територію під музей Майдану
Постійна комісія Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування погодила проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національному меморіальному комплексу героїв Небесної сотні — музею Революції гідності.
Про це повідомляє прес-служба Київради, посилаючись на рішення комісії, прийняте на сьогоднішньому засіданні.
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Тепер відповідний проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.
В проекті рішення йдеться про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для музею Революції гідності на Алеї героїв Небесної сотні, 3 у Печерському районі орієнтовною площею 1,23 га. На цій земельній ділянці передбачається будівництво, експлуатація та обслуговування меморіально-музейного комплексу.
За словами заступника міського голови — секретаря Київради Володимира Прокопіва, зусиллями волонтерів та Інституту національної пам’яті зібрано майже 2 тис. артефактів, які потребують певних умов для збереження, реставрації й експонування. Наразі вони тимчасово зберігаються в непристосованих умовах у музеї Івана Гончара та музеї історії України у Другій світовій війні. Але музеям бракує площ навіть для своїх збірок.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні музейники закликали владу якнайшвидше вирішити питання зі створення меморіального комплексу героїв Небесної сотні – музею Революції гідності (музею Майдану).