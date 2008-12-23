Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 6% до 2,3%, прогноз інфляції – з 21,5% до 22,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції економіст Світового банку Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

За його словами, прогноз зростання ВВП у 2009 році погіршено з 4,5% до рівня "мінус 4%".

При цьому СБ поліпшив прогноз інфляції в Україні в 2009 році з 15,3% до 13,6%.

За прогнозами Світового банку, номінальний ВВП України в 2008 році становитиме 954,7 млрд. грн., у 2009 році – 1,062 трлн. грн.