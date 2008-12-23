Школи Севастополя готують продуктовий запас на 2009 рік

У школах Севастополя готують продуктовий запас на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

Зокрема, за його словами, тоді як у навчальних закладах деяких регіонів України „або скорочують, або припиняють безкоштовне харчування учнів, у нас немає цього, у повному обсязі у нас все продовжується”. Як додав В.КАЗАРІН, „у нас навіть є певний резерв коштів, і ось з урахуванням тих можливих складнощів, які можуть очікувати нас наступного року по лінії бюджетного фінансування, ми вже сьогодні готуємо певний такий продуктовий запас в навчальних закладах на наступний рік. Щоб з урахуванням усіляких можливих кон’юнктурних коливань наші діти все одно були забезпечені”.

Перший заступник глави міста також зазначив, що фінансово-економічна ситуація у місті залишається стабільною, затримок з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ немає.