Ющенко сподівається на бюджет, яким би поганим він не був

21:51, 23 грудня 2008
Суспільство
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"Немає часу і доцільності опонувати... "

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається що в четвер, 25 грудня, Верховна Рада Україна ухвалить державний бюджет на 2009 рік в цілому, яким би поганим він не був.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні». (Кабмін передав до Верховної Ради і представив свій проект бюджету-2009 сьогодні, 23 грудня, – УНІАН).

В.ЮЩЕНКО зауважив, що він не прихильник того, аби бюджет ухвалювався потайки, без обговорення, в тому числі з органами місцевого самоврядування. „Прикро, що нація звикла до того, що бюджет країни - це предмет мрій однієї людини, яка з унікальною акторською майстерністю обмальовує фата-моргану, але парламент поставлений в ситуацію, коли великого вибору немає”, - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що парламент зобов’язаний ухвалити бюджет. „Це повинно відбутися – перше читання - у четвер, я думаю, воно й останнє буде. Якщо не вистачить четверга – давайте в суботу, неділю, наступний понеділок працювати, але без бюджету входити в наступний рік неможливо ні теоретично, ні політично”, - сказав Президент, додавши, що той проект, який підготувала керівник уряду, є „документом, проти якого немає часу, можливостей і доцільності опонувати. Країна перед фактом поставлена”. Зокрема, Президент наголосив, що база 2008 року не дозволить здійснити виплати заробітних плат, пенсій та інших соціальних платежів.

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