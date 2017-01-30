У Києві проводять "кривавий" пікет Сбербанку (фоторепортаж)
14:04, 30 січня 2017Суспільство
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У Києві активісти пікетують відділення Сбербанку.
Активісти пікетують офіси банків країни-агресора на території України / Фото УНІАН
Його клієнтів демонстративно зустрічають із табличкою "Ласкаво просимо в Росію" двоє людей з балалайкою, автоматом, гранчаками та настоянкою глоду. Учасники акції також "залили кров'ю" карту України.
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Будівлю банку обклеїли плакатами із закликом забрати звідти гроші, адже банк повинен бути закритий.
Створена організацією "Азов" політична партія "Національний Корпус" з 30 січня пікетує центральні офіси найвідоміших банків країни-агресора на території України: "Сбербанк Росії", "Альфа-Банк", "БМ-банк", "ВТБ банк" та "Промінвест банк".
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