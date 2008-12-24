Заступник Балоги нарахував у бюджеті-2009 18 мільярдів «дописаних»

Запропонований урядом проект Державного бюджету на 2009 рік має ряд суттєвих недоліків, які важливо врахувати при доопрацюванні цього документу, що розпочинається сьогодні в Бюджетному комітеті Верховної Ради. Про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, О.ШЛАПАК окреслив основні зауваження до внесеного урядом у ВР проекту Держбюджету. Зокрема, йдеться про передбачене у ньому зростання ВВП на 0,4%. «Як на мене, ми маємо банальне прикрашення картини на наступний рік, - сказав він. - ...Щонайменше 18 млрд. грн. доходної частини бюджету дописано».

Він звернув увагу на те, що у проекті бюджету вже враховані додаткові доходи і зекономлені видатки з 17 законопроектів, які подані до парламенту, але ще не прийняті ним. Йдеться зокрема про проекти законів, що передбачають підвищення акцизного податку та податку з власників транспортних засобів, зміну механізму патентування АЗС, збільшення ставок на лікеро-горілчані та тютюнові вироби. «На мою думку, підняття ставок, акцизів у першу чергу при падінні економіки і зменшенні споживання навряд чи дасть такий ефект, на який розраховує Мінфін. Ми навряд чи отримаємо додаткові доходи», - сказав О.ШЛАПАК.

Він звернув окрему увагу на те, що в документі відсутні вихідні дані щодо закладеної ціни на газ у 2009 році, політики уряду щодо природних монополій тощо - при тому, що саме з них можна зробити висновки про збалансованість місцевих бюджетів та бюджетів природних монополій (зокрема НАК «Нафтогаз України»). «Відповідей в цьому бюджеті ми не отримали. Я маю надію, що сьогодні народні депутати в Бюджетному комітеті зможуть отримати такі дані, оскільки без них говорити про прозорість і достовірність бюджету не доводиться», - сказав О.ШЛАПАК.

Перший заступник глави Секретаріату також відзначив, що уряд пропонує майже вдвічі збільшити наступного року державний борг - станом на 1 листопада він становив майже 95,7 млрд. грн., а у проекті бюджету є пропозиція збільшити його майже на 104 млрд. «Тобто вже треба бути готовим до того, що значна частина бюджету буде фінансуватися за рахунок суттєвого різкого збільшення державного боргу - чого у нас раніше не спостерігалося», - пояснив О.ШЛАПАК.

Найбільше зауважень, за його словами, викликає видаткова частина проекту бюджету, зокрема тема соціальних стандартів. Він нагадав, що в 2008 році загальна сума, яку недоотримають українські пенсіонери з пенсіями на рівні прожиткового мінімуму (а таких близько 70%), через неправильне обрахування урядом рівня інфляції складе 840 грн.

"Було б, безумовно, правильним кроком перерахувати все це станом на 1 січня, однак цього не робиться", - зазначив О.ШЛАПАК. «Знову найбідніші верстви населення будуть недоотримувати того, що їм належить», - додав він, звернувши окрему увагу на те, що вперше за багато років у бюджеті напряму планується покривати дефіцит Пенсійного фонду (близько 13 млрд. грн.).

Крім того, зазначив О.ШЛАПАК, у проекті пропонується фінансування практично всіх інвестиційних програм зі Стабілізаційного фонду - і це при тому, що джерела його наповнення (приватизація та запозичення) стоять наразі під великим питанням.

О.ШЛАПАК також відзначив, що нічого не змінюється у проекті бюджету в питанні міжбюджетних відносин. Необхідно було би значну частину програм фінансувати на місцях - натомість ці програми просто забрані у профільних міністерств і передані до Мінфіну, зазначив він.

«У цілому бюджет суттєвим чином відрізняється від бюджетів попередніх років, враховуючи надзвичайну ситуацію, в якій працюватиме економіка нашої держави в наступному році», - сказав він.