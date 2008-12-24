Заступник Балоги нарахував у бюджеті-2009 18 мільярдів «дописаних»
Держборг пропонують збільшити на 104 млрд.
Запропонований урядом проект Державного бюджету на 2009 рік має ряд суттєвих недоліків, які важливо врахувати при доопрацюванні цього документу, що розпочинається сьогодні в Бюджетному комітеті Верховної Ради. Про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, О.ШЛАПАК окреслив основні зауваження до внесеного урядом у ВР проекту Держбюджету. Зокрема, йдеться про передбачене у ньому зростання ВВП на 0,4%. «Як на мене, ми маємо банальне прикрашення картини на наступний рік, - сказав він. - ...Щонайменше 18 млрд. грн. доходної частини бюджету дописано».
Він звернув увагу на те, що у проекті бюджету вже враховані додаткові доходи і зекономлені видатки з 17 законопроектів, які подані до парламенту, але ще не прийняті ним. Йдеться зокрема про проекти законів, що передбачають підвищення акцизного податку та податку з власників транспортних засобів, зміну механізму патентування АЗС, збільшення ставок на лікеро-горілчані та тютюнові вироби. «На мою думку, підняття ставок, акцизів у першу чергу при падінні економіки і зменшенні споживання навряд чи дасть такий ефект, на який розраховує Мінфін. Ми навряд чи отримаємо додаткові доходи», - сказав О.ШЛАПАК.
Він звернув окрему увагу на те, що в документі відсутні вихідні дані щодо закладеної ціни на газ у 2009 році, політики уряду щодо природних монополій тощо - при тому, що саме з них можна зробити висновки про збалансованість місцевих бюджетів та бюджетів природних монополій (зокрема НАК «Нафтогаз України»). «Відповідей в цьому бюджеті ми не отримали. Я маю надію, що сьогодні народні депутати в Бюджетному комітеті зможуть отримати такі дані, оскільки без них говорити про прозорість і достовірність бюджету не доводиться», - сказав О.ШЛАПАК.
Перший заступник глави Секретаріату також відзначив, що уряд пропонує майже вдвічі збільшити наступного року державний борг - станом на 1 листопада він становив майже 95,7 млрд. грн., а у проекті бюджету є пропозиція збільшити його майже на 104 млрд. «Тобто вже треба бути готовим до того, що значна частина бюджету буде фінансуватися за рахунок суттєвого різкого збільшення державного боргу - чого у нас раніше не спостерігалося», - пояснив О.ШЛАПАК.
Найбільше зауважень, за його словами, викликає видаткова частина проекту бюджету, зокрема тема соціальних стандартів. Він нагадав, що в 2008 році загальна сума, яку недоотримають українські пенсіонери з пенсіями на рівні прожиткового мінімуму (а таких близько 70%), через неправильне обрахування урядом рівня інфляції складе 840 грн.
"Було б, безумовно, правильним кроком перерахувати все це станом на 1 січня, однак цього не робиться", - зазначив О.ШЛАПАК. «Знову найбідніші верстви населення будуть недоотримувати того, що їм належить», - додав він, звернувши окрему увагу на те, що вперше за багато років у бюджеті напряму планується покривати дефіцит Пенсійного фонду (близько 13 млрд. грн.).
Крім того, зазначив О.ШЛАПАК, у проекті пропонується фінансування практично всіх інвестиційних програм зі Стабілізаційного фонду - і це при тому, що джерела його наповнення (приватизація та запозичення) стоять наразі під великим питанням.
О.ШЛАПАК також відзначив, що нічого не змінюється у проекті бюджету в питанні міжбюджетних відносин. Необхідно було би значну частину програм фінансувати на місцях - натомість ці програми просто забрані у профільних міністерств і передані до Мінфіну, зазначив він.
«У цілому бюджет суттєвим чином відрізняється від бюджетів попередніх років, враховуючи надзвичайну ситуацію, в якій працюватиме економіка нашої держави в наступному році», - сказав він.