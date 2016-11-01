Зросла кількість госпіталізованих осіб, які харчувались у їдальні одного з університетів Львова

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, станом на 08:00 1 листопада в обласній інфекційній лікарні з симптомами гострої кишкової інфекції перебувають 18 осіб. Стан всіх пацієнтів - середньої важкості. Джерело отруєння встановлюється.

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Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня до обласної клінічної лікарні госпіталізовано 8 осіб, які харчувалися в їдальні Українського католицького університету. Усі постраждалі напередодні, 26 жовтня, харчувались в їдальні Українського католицького університету, який знаходиться на вул. Козельницькій, 2-а. Вони вживали млинці з м’ясом і курячі крильця. Серед госпіталізованих - 4 студенти університету, троє дітей віком 5, 10 та 12 років, а також 24-річна жінка-кухар університетської їдальні.

За фактом отруєння людей відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання – штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.