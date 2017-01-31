В Авдіївці оголосили надзвичайний стан

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Оголосили в Авдіївці надзвичайний стан. Перебуваю зараз тут. Створили в Авдіївці Обласний координаційний центр, до якого увійшли керівники міста, силовики, рятувальники, та представники підприємств міста", - йдеться в повідомленні.

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Жебрівський також повідомив, що станом на 24:00 годину температура батарей у помешканнях становить 35-40 градусів. "Температура у квартирах 16-17 градусів тепла. Авдіївський коксохім забезпечує циркуляцію теплоносія в тепломережах", - зазначив голова ОДА.

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За його словами, авдіївська лікарня забезпечена потужними дизельними генераторами і працює в штатному режимі. На автономному опаленні також дві школи та дитячий садочок.

"ДСНС терміново перекидає в Авдіївку додаткові технічні засоби: потужні генератори, теплові гармати, великі намети, буржуйки, кухні, воду, продукти харчування. Координаційний центр посилено працює над тим, щоб забезпечити на ранок доставку для мешканців гарячого харчування", - повідомив Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН раніше, Павло Жебрівський заявив, що бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання.