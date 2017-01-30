Авдіївка залишилась без води, тепла та електрики, терористи перебили останню лінію електропередачі

Бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Щойно рашисти перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку. Знеструмлено фільтрувальну станцію та коксохім (який забезпечував теплом Авдіївку)», - написав він.

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«Місто залишилось без води, без електрики і без теплопостачання», - додав Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, та, зазнавши втрат, змушені були відступати.

В розвідці повідомляли, що сили АТО вчора в Авдіївській промзоні ліквідували 15 бойовиків, 24 поранили.

Водночас минулої доби в зоні АТО загинули 5 українських бійців, 9 поранені і ще 4 - травмовані.

Крім того, за даними штабу, сьогодні зранку внаслідок обстрілів бойовиками Авдіївки загинули 2 українських військових, 5 поранені.