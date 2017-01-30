Авдіївка залишилась без води, тепла та електрики, терористи перебили останню лінію електропередачі
Жебрівський заявив, що терористи перебили останню лінію електропередачі.
Бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
«Щойно рашисти перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку. Знеструмлено фільтрувальну станцію та коксохім (який забезпечував теплом Авдіївку)», - написав він.
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«Місто залишилось без води, без електрики і без теплопостачання», - додав Жебрівський.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, та, зазнавши втрат, змушені були відступати.
В розвідці повідомляли, що сили АТО вчора в Авдіївській промзоні ліквідували 15 бойовиків, 24 поранили.
Водночас минулої доби в зоні АТО загинули 5 українських бійців, 9 поранені і ще 4 - травмовані.
Крім того, за даними штабу, сьогодні зранку внаслідок обстрілів бойовиками Авдіївки загинули 2 українських військових, 5 поранені.