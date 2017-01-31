Київ офіційно став господарем Євробачення-2017

Києву офіційно передали символічний ключ від пісенного конкурсу Євробачення. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міського голови в Київській міській раді Дмитро Білоцерківець.

"Києву офіційно передали естафету ключів" на право проведення Євробачення-2017. Мер Києва прийняв ключі від президента міської ради Стокгольма, який проводив Євробачення в 2016 році", - написав Білоцерківець.

Крім того, відбулося і жеребкування. Стало відомо, які країни будуть представлені в першому, а які – у другому півфіналі Євробачення-2017. Варто відзначити, що Україна, як переможець минулого року, і "велика п'ятірка" країн-засновниць конкурсу (Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія) проходять у фінал автоматично.

Раніше Україна презентувала логотип і слоган Євробачення-2017.