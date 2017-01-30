Шануймо розмаїття: Україна презентувала емблему і слоган Євробачення-2017

"Celebrate Diversity" що українською означає "Шануймо розмаїття" стане ключовою темою для усіх аспектів пісенного конкурсу цього року. Про це повідомляє "UA:перший".

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Організатори конкурсу пояснили, що слоган і логотип події дають розуміння української культури та уявлення про те, що чекатиме на фанів, які приїдуть до Києва в травні.

"Україна відзначиться поєднанням культури, технологій та індивідуального творчого запалу всіх 43 конкурсантів, які вже активно готуються до пісенного конкурсу", - йдеться у повідомленні.

"Слоган "Celebrate Diversity" доповнює минулорічну тему "Come Together" (Єднаймося – укр.). У цьогорічному гаслі Євробачення є важливі для пісенного конкурсу цінності. "Celebrate Diversity" – про об’єднання Європи і країн поза її межами, громадяни яких зберуться разом, щоби вшанувати те, що нас поєднує і те, що відрізняє один від одного, робить нас унікальними. Також усіх поєднає гарна музика", – розповів виконавчий директор Євробачення Йон Ола Санд.

Він додав: "Використання цього прекрасного та значущого логотипу, заснованого на традиційному оберегу, створює не лише відчуття історичності, але й сучасності – у зовнішньому вигляді та подачі. Оскільки ця тема є ключовою для команди Євробачення-2017, ми з нетерпінням чекаємо на фантастичне шоу у травні".

Переможці відбору креативної концепції Євробачення-2017 – дві українські креативні агенції: Republique і Banda, які об’єдналися спеціально для цього проекту. Узявши намисто за основу логотипу, вони надали кожному елементу прикраси неповторного візерунку й форми. Це символізує те, що всі ми унікальні, та нас однаково поєднує любов до музики.

"Завданням, яке ми ставили перед собою, працюючи над логотипом, було бажання вивести образ традиційного для української культури намиста на інший рівень, зробити його зрозумілим для нової аудиторії", – розповідає співзасновник Republique Денис Герасько. "Ми взяли цей традиційний елемент – намисто – і надали йому яскравого сучасного вигляду", – додає креативний директор Banda Agency Павло Вржещ.

Нагадаємо, що вже завтра, 31 січня, відбудеться церемонія передачі символічного ключа від Євробачення меру Києва від Президента міської ради Стокгольма. Після цього розпочнеться жеребкування 43 країн-учасниць до півфіналів.