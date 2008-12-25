Директори підприємств мають ділитися зарплатою з підлеглими

Влада Буковини закликає директорів підприємств області ділитися в умовах кризи своєю зарплатою з підлеглими робітниками.

Як передає кореспондент УНІАН про це на прес-конференції сказав заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Олександр ГРУШКО.

За його словами, у Чернівецькій області «є директори підприємств, які отримують по 50 і навіть по 80 тис. грн. зарплати на місяць. При цьому їх робітники отримують у межах 2-2,5 тис. грн. на місяць». «Тому Чернівецька ОДА взялася агітувати таких бізнесменів ділитися з робітниками», - пояснив О.ГРУШКО.

Заступник губернатора додав, що одного такого бізнесмена обласні чиновники «вже загітували». "Один з керівників таким чином уже записав собі 15 тисяч зарплати замість 60-ти. Ми з такими зустрічаємося і кажемо, що от, наприклад, у тебе 300 людей працює і отримує по 2-2,5 тисячі на місяць. І замість того, щоб скорочувати штат, пропонуємо тобі перерозподілити свою зарплату у 70 тисяч на працівників", - сказав заступник голови Чернівецької ОДА.