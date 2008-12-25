Роздрібні мережі просять уряд вирішити проблему

Роздрібні мережі торгівлі просять Кабінет міністрів України вирішити проблему валютного кредитування.

Про це повідомив президент Української торгової асоціації, голова наглядової ради ЗАТ «Фуршет» Ігор БАЛЕНКО вчора під час прес-конференції в УНІАН.

Він сказав, що курсова різниця на сьогодні становить близько 60%, що призводить до того, що на погашення кредиту прямує частина оборотних коштів, а це, в свою чергу, приводить до підвищення вартості продукції.

За словами І.БАЛЕНКА, з цієї ситуації є два виходи: перший – «необхідно погасити курсову різницю і таким чином дати можливість торговцям розрахуватися за валютними кредитами»; другий – «перекредитування доларових кредитів гривневими з бюджету».

І.БАЛЕНКО зазначив, що курсова різниця по кредитах, які погашають торгові мережі, на сьогодні становить близько 2 млрд. грн.

У свою чергу, як стверджує генеральний директор Української торговельно-промислової конфедерації Ігор КИШКО, критичний курс, за яким торгові мережі можуть розрахуватися по кредитах, становить 7 грн./дол. США.

Він упевнений, що якщо не вирішити проблему, то незабаром заборгованість торговців перед виробниками значно збільшиться.

"З торгівлі можуть зникнути багато товарів. Залишаться тільки ті товари, в яких швидкий оборот. Це приведе до скорочення асортименту (з 30 тис. одиниць до 3-5 тис.), скорочення людей, які працюють у мережах, і зрештою – до зменшення споживання», - сказав І.БАЛЕНКО.

Також він зазначив, що кількість людей, які задіяні в роздрібній торгівлі, на сьогодні становить близько 1,5 млн.

На думку виконавчого директора ТОВ «Русанівській м`ясокомбінат» Андрія ПОРОХА, багато роздрібних мереж змушені будуть скорочуватися через неврегулювання питання курсової різниці. Він упевнений, що якщо на сьогодні уряд не підтримає торгівлю, в Україні розпочнеться виробнича криза.