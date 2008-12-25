Вибух у Євпаторії зруйнував 35 квартир

У Євпаторії внаслідок вибуху газу в житловому будинку загинули 9 осіб, з них 1 дитина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Врятовані 19 осіб (із них дві дитини), з яких 4 госпіталізовані до медичних закладів міста. У розшуку, за зареєстрованими списками, перебувають близько 35 осіб.

До органів місцевої влади з пошкодженого будинку звернулися 53 особи, котрі тимчасово відселені до місцевого санаторію „Феміда”, де для них організовано харчування, медичну та психологічну допомогу.

Як повідомлялося, вибух на вулиці Некрасова, 67, у п’ятиповерховому шестипід’їзному 95-квартирному житловому будинку (1965 року забудови) стався 24 грудня близько 22-ї год.

За даними МНС, вибухом зруйновані 35 квартир (перший та другий під’їзди будинку, в яких прописані 62 особи) та пошкоджені квартири третього під’їзду.

Аварійно-рятувальні роботи ведуть 706 осіб і 87 одиниць техніки, в тому числі 304 рятувальники та 59 од. техніки МНС, від служб цивільного захисту міста - 12 од. техніки, від внутрішніх військ МВС - 80 чол., від райвідділу МВС -- 120 чол., від МО – 107 військовослужбовців та 6 од. техніки, 10 бригад швидкої допомоги та 95 лікарів.

На місці діє оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з міністром МНС Володимиром ШАНДРОЮ. До Євпаторії відбула спеціальна урядова комісія, яку очолює перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, повідомили в МНС.