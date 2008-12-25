Під завалами п'ятиповерхівки можуть бути ще до 60 людей

Роботи з розбирання завалів п`ятиповерхового будинку в Євпаторії, частину під`їздів якого зруйновано через вибух, планується закінчити сьогодні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Криму з посиланням на голову МНС Володимира ШАНДРУ.

«За словами міністра, роботи з розбирання завалів буде закінчено протягом дня», - сказано в повідомленні.

Причини вибуху газу з`ясовують, додали в МНС.

За останніми даними, на місці обвалення житлового будинку в Євпаторії врятовано 20 осіб, знайдено 9 загиблих, серед них - одна дитина.

Під завалами можуть бути ще до 60 осіб, вважають у МНС Криму. Рятувальники сподіваються знайти під завалами живих людей, тому роботи здійснюють практично вручну та зупиняються на «хвилини тиші», щоб почути, в якому місці з-під завалів лунають голоси та крики людей про допомогу.

«Під ранок з-під завалів витягли живим одного з мешканців. Операція з його порятунку тривала близько години. Чоловік був буквально «переплетений» обривками залізобетонних конструкцій. Рятувальникам довелося з усією обережністю за допомогою спецобладнання піднімати шматки бетонних плит, якими була затиснена людина, і буквально руками вигрібати шматки конструкцій будинку, що обсипалися. Чоловік зумів лише назвати своє ім`я. За попереднім діагнозом у постраждалого політравми. Чоловік перебуває в реанімації», - повідомили в МНС.

За даними БТІ, у зруйнованих під`їздах мешкали 62 особи.

Окрім 300 осіб особового складу кримського МНС і понад 300 осіб міліції, військовослужбовців, медиків, на місці працюють співробітники мобільно-рятувального центру МНС України, до складу яких входять фахівці з роботи при обваленнях зі спеціальним устаткуванням і собаками. Керує рятувальною операцією В.ШАНДРА.

Як повідомляв УНІАН, інформація про вибух в Євпаторії надійшла на пульт МНС о 22.01. Зруйновано два під`їзди будинку №67 на вулиці Некрасова.

Створено урядову комісію з вивчення обставин трагедії в Євпаторії. Комісію очолив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

На місце трагедії вже вилетіла прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і планує вирушити Президент Віктор ЮЩЕНКО.