З-під завалів у Євпаторії вилучили тіла ще двох загиблих

З-під завалів зруйнованого вибухом житлового будинку в Євпаторії вилучено тіла ще двох загиблих.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Таким чином кількість загиблих становить вже 11 осіб, із них 1 дитина. Врятовано 21 особу.

Аварійно-рятувальні роботи ведуть 550 осіб і 50 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, вибух у Євпаторії на вулиці Некрасова, 67, у п’ятиповерховому шестипід’їзному 95-квартирному житловому будинку (1965 року забудови) стався 24 грудня близько 22-ї год.

За даними МНС, вибухом зруйновані 35 квартир (перший та другий під’їзди будинку 62 особи) та пошкоджені квартири третього під’їзду.

Під завалами можуть перебувати 60-62 осіб.