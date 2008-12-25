З-під завалів у Євпаторії вилучили тіла ще двох загиблих
10:07, 25 грудня 2008Суспільство
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Аварійно-рятувальні роботи ведуть 550 осіб
|Фото REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Таким чином кількість загиблих становить вже 11 осіб, із них 1 дитина. Врятовано 21 особу.
Аварійно-рятувальні роботи ведуть 550 осіб і 50 одиниць техніки.
Як повідомляв УНІАН, вибух у Євпаторії на вулиці Некрасова, 67, у п’ятиповерховому шестипід’їзному 95-квартирному житловому будинку (1965 року забудови) стався 24 грудня близько 22-ї год.
За даними МНС, вибухом зруйновані 35 квартир (перший та другий під’їзди будинку 62 особи) та пошкоджені квартири третього під’їзду.
Під завалами можуть перебувати 60-62 осіб.
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