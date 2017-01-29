Блокада окупованого Донбасу: організатори збираються заблокувати Станицю Луганську

Про це заявив співорганізатор блокади залізниці в Луганській обл., другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногородський, повідомляє 112.ua.

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"Ми плануємо перекрити всі проходи до Луганської і Донецької областей. Судячи з розвитку подій, людей нам для цього вистачить, починаючи з середини лютого. Тобто ми плануємо в середині лютого повністю розгорнути наші пункти блокади. Ми будемо збільшувати кількість блокпостів у міру", - сказав він.

При цьому Виногородський зазначив, що місцева влада обізнана про плани організаторів блокади.

"Ми поставили до відома місцеву владу в грудні 2016 року. Вони знають, де ми знаходимося, й у них є можливість отримувати інформацію з перших рук", - повідомив він.

Також він зазначив, що основні сили складають ветерани АТО.

На питання про те, як відбувається фінансування блокпостів, Виногородський розповів: "На сьогодні з нами працює близько 12 волонтерських груп, і ця кількість розширюється. Плюс до нас регулярно приїжджають місцеві жителі, які нам допомагають".

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, перекрили дорогу Луганськ - Попасна.