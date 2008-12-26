Закарпатські прикордонники отримали тепловізори, квадроцикли та снігоходи

Підрозділи охорони кордону Чопського та Мукачівського прикордонних загонів Західного регіонального управління отримали сьогодні 40 спеціальних переносних засобів тепловізійного спостереження, 8 квадроциклів, 1 мобільний тепловізійний комплекс та 5 снігоходів.

Як передає кореспондент УНІАН, вручав техніку начальник Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Артур ГОРБЕНКО.

«Державна прикордонна служба, як правоохоронний орган спеціального призначення, розширила не тільки права прикордонників, але і їхні обов`язки, що потребує більш високої підготовки кадрів, підвищення мобільності підрозділів та їхнього технічного переобладнання найсучаснішим устаткуванням», - підкреслив генерал-лейтенант.

Він також повідомив під час урочистої передачі обладнання, що ця високотехнологічна техніка за своїми характеристиками відповідає найкращим світовим аналогам, бо розроблена спеціально для українських прикордонників.

«Застосування такої техніки та засобів сприятиме вдосконаленню організації охорони державного кордону України, створенню системи інтегрованого прикордонного менеджменту. Передана Чопським та Мукачівським прикордонникам техніка дозволить охоронцям кордону бути більш мобільними особливо на гірських ділянках відділів прикордонних служб. А спеціальні засоби тепловізійного спостереження дадуть змогу розпізнавати автомобілі на відстані 7 кілометрів у світлий час доби та 3 кілометрів - уночі. Що ж стосується людини, то з тепловізором її силует можна побачити на відстані 5 кілометрів навіть у нічний час», - повідомив А.ГОРБЕНКО.