Мер Луцька впав у кому - ЗМІ

Як повідомляють місцеві ЗМІ, учора, 1 лютого, стан здоров’я Миколи Романюка погіршився, і його забрала швидка.

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Наразі міський голова впав у кому. Він перебуває у реанімаційному відділенні Луцької міської клінічної лікарні.

Рідні та близькі Миколи Романюка не коментують ситуацію.

У міській раді повідомили, що мер з 30 січня офіційно перебуває у відпустці.

Місцеве видання «Волиньпост» поширило заяву рідних Миколи Романюка. «Протягом декількох останніх годин містом поширилась інформація щодо госпіталізації та важкого стану луцького міського голови Миколи Романюка. З метою уникнення всіляких непорозумінь і неточностей, повідомляємо, що Микола Ярославович дійсно був госпіталізований 31 січня цього року і перебуває на лікуванні в Луцькій міській клінічній лікарні», - сказано в заяві.