У Харкові в лікарні померли троє постраждалих від вибуху газового балона

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, несумісні з життям опіки отримали 23 та 51-річні робітники (померли 31 та 30 січня відповідно), а також 43-річний власник помешкання (помер 31 січня).

За відомостями поліції, ще двоє постраждалих у тяжкому стані перебувають у реанімації.

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Як повідомляв УНІАН, 28 січня у селищі Слобожанське Зміївського району в двокімнатній квартирі п’ятиповерхового будинкустався вибух побутового газу. В результаті постраждали 43-річний господар квартири, його 23-річний син, 23-річна подруга сина та двоє найманих працівників, мешканців села Донець Зміївського району, віком 51 і 23 років.

Була проведена евакуація жителів будинку, а також відключення газопостачання та опалення під’їзду. Вибух стався через порушення правил користування газовим балоном при виконанні ремонтних робіт, пов’язаних з монтажем натяжної стелі.

Триває досудове розслідування за кримінальним провадженням, яке відкрито за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.