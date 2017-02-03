Мін'юст оголошує конкурс на інвестування в будівництво двох нових СІЗО у Києві та Львові

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.

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За її словами, будівлі Київського та Львівського слідчих ізоляторів зношені майже на 100%.

"Ми розуміємо, що в бюджеті для будівництва нових СІЗО грошей немає, а ремонтувати старі – це просто поховати державні кошти, тому ми вийшли з пропозицією про державно-приватне партнерство (у будівництві двох нових СІЗО - УНІАН)", - сказала Севостьянова. Вона зазначила, що українська сторона отримала від польських колег проектну документацію СІЗО, які збудовані за останні роки в Польщі, і має намір в подальшому використати їх спільно з інвесторами, взявши їх за основу.

При цьому Севостьянова зауважила, що прерогатива буде віддаватися інвесторам (як вітчизняним, так і іноземним), які мають досвід у будівництві таких масштабів.

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У продовження теми заступник міністра юстиції Денис Чернишов повідомив, що після введення в експлуатацію нових ізоляторів у Києві та Львові інвесторам в експлуатацію будуть передані земельні ділянки, на яких знаходяться старі будівлі СІЗО. При цьому представники Мін'юсту наголосили, що за результатами проведеної експертизи ці будівлі визнані такими, що не становлять архітектурної цінності.

"Сподіваємося, що на наші пропозиції відгукнеться багато інвесторів і ми упродовж двох місяців зможемо обрати найкращих для реалізації цього проекту", - зазначила Севостьянова.