В Україні планують перенести СІЗО за межі міст

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час робочого візиту до Черкаської області повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

За словами міністра, реформування слідчих ізоляторів передбачає перенесення будівель СІЗО, які знаходяться в центрі міста.

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Зокрема, реформу СІЗО проведуть у Чернівцях, Львові, Хмельницькому, Одесі, Києві та в Черкасах, де є будівлі ізоляторів у центральній частині міста.

За словами Петренка, ця реформа фінансуватиметься виключно за кошти інвесторів. Спочатку будівлю, у якій знаходиться СІЗО буде виставлено на конкурс і обов’язковою умовою для інвестора стане те, що він має збудувати приміщення нового СІЗО, але вже за містом. Переможе той, хто запропонує кращі умови.

Також Мінюст планує провести значну модернізацію будівель СІЗО та скоротити кількість працівників. Цю реформу проведуть протягом року.