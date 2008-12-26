Зниклий суддя-мільйонер виявився ще й «порнозіркою»

Заступник генерального прокурора, член Вищої ради юстиції Ренат Кузьмін пропонує обмежити суддівську недоторканність. Він звернувся з відкритим листом, що містить прохання виступити з такою законодавчою ініціативою, до президента Віктора Ющенка, прем`єр-міністра Юлії Тимошенко і голови Верховної ради Володимира Литвина.

В інтерв`ю виданню «Коммерсантъ-Україна» розповів про причини, що змусили його піти на такий крок, зокрема про нові пікантні подробиці з життя судді-«втікача» Ігоря Зварича.

Ренат Кузьмін: «...коли ми нарешті одержали рішення Верховної Ради про дачу згоди на затримання цього судді (Ігоря Зварича), він зібрався і втік. І шукати його тепер, судячи з усього, ми будемо вічно. Це ж ганьба! Скажіть, для чого суддям таке нечуване щастя – недоторканність, що дозволяє втекти від слідчого?

Про моральну сторону цієї проблеми я взагалі мовчу. У нас, окрім касет із записами хабарництва, передачі і поділу грошей, є кілька порнофільмів, відзнятих за допомогою оперативної камери в кабінеті голови Львівського адміністративного апеляційного суду. Це ж ненормальне явище, коли голова суду дозволяє собі в робочий час у себе в кабінеті влаштовувати сексуальні оргії. Такі ж порнофільми ми одержали в результаті документування хабарництва і в інших судах. Тобто в кабінетах окремі судді не тільки чинять правосуддя – вони ще беруть хабарі і живуть активним статевим життям з підлеглими. А притягати їх до відповідальності не завжди вдається – дуже складна процедура».