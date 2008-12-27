"Пишіть, що завгодно, але не потрібно створювати соціальну депресію"

Чернігівська облрада рекомендує ЗМІ мінімізувати інформацію, що викликає соціальну депресію населення.

Як передає кореспондент УНІАН, ця пропозиція включена до заходів, що розглядатимуться як складова антикризової програми Чернігівської області.

Як прокоментувала під час прес-конференції пропозицію голова Чернігівської обласної ради Наталія РОМАНОВА, взагалі йдеться про пропорцію негативних і позитивних новин, їх баланс.

"Преса не повинна сприймати це як заборону. Пишіть, що завгодно і скільки завгодно, але не потрібно створювати соціальну депресію", - звернулася до журналістів голова облради.

На думку Н.РОМАНОВОЇ, рідко висвітлюється позитивний досвід, а представники ЗМІ звертають увагу на все, що викликає скандал, часом подають матеріали, не вивчивши їх грунтовно.

Голова Чернігівської облради переконана, що відповідальність перед людьми у кризові часи мають влада і ЗМІ. "Разом ми повинні думати про те, як не створити поле соціальної депресії", - закликала вона.

Також Н.РОМАНОВА згадала приклад з 1930-х років, коли у США під час "великої депресії" відвідувачам кінотеатрів пропонували 80 відсотків позитивних кінострічок.