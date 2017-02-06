Фейгін припускає, що суд над Сущенком може відбутися до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я припускаю, що до кінця року може відбутися суд. Тривають експертизи, більше зображується слідство, у нас вже два місяці не було ніяких слідчих дій. Роман сидить і читає книги», - зазначив Фейгін.

Читайте такожКлімкін назвав затримання Росією Сущенка та інших політв'язнів важелем тиску на Україну

За словами захисника Сущенка, він постійно наполягає на зміні запобіжного заходу на не пов'язаний з утриманням під вартою, на домашній арешт.

«Тим не менш, у цьому відмовляють, тому що в принципі практика така, що всіх, кого притягли, особливо іноземних, та ще за українськими справами політичними, нікому не змінюють запобіжний захід», - додав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, Лефортовський районний суд Москви 25 січня продовжив термін тримання Сущенка під вартою до 30 квітня.

ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".

Лефортовський суд Москви тоді ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. 28 листопада суд продовжив термін арешту Сущенка до 30 січня 2017 року.