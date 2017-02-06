Прощання з героями: на Дніпропетровщині в останню путь провели санінструктора Наталю Хорунжу (відео)
15:02, 06 лютого 2017Суспільство
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У країні в останню путь провели загиблих на Сході.
Прощання з героями: в країні в останню путь провели загиблих на Сході / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Так, більше тисячі людей у Дніпропетровській області в Просяній провели в останню путь Наталю Хорунжу.
Санінструктор 54 бригади загинула минулого четверга на Светлодарській дузі. Поряд з Наталею в момент масованого обстрілу знаходився її колега Юрій Рева.
Панахиду за воїнами, загиблими в Авдіївці, відслужили в Одесі.
Прощання з героями: в країні в останню путь провели загиблих на Сході
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