Прощання з героями: на Дніпропетровщині в останню путь провели санінструктора Наталю Хорунжу (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, більше тисячі людей у Дніпропетровській області в Просяній провели в останню путь Наталю Хорунжу.

Санінструктор 54 бригади загинула минулого четверга на Светлодарській дузі. Поряд з Наталею в момент масованого обстрілу знаходився її колега Юрій Рева.

Панахиду за воїнами, загиблими в Авдіївці, відслужили в Одесі.