Аброськін заявив, що активісти припинили блокування залізничних колій біля Бахмута

Про це він сказав на прес-конференції в управлінні Донецької поліції, яка транслювалася на його сторінці у Facebook.

«На даний час шляхи розблоковані, і, наскільки мені відомо, поїзди ходять. Інформації від управління Донецької залізниці про блокування в цьому місці немає. Там є п’ятеро осіб, які відпочивають у наметі», - зазначив Аброськін.

Водночас він наголосив, що за фактом блокування транспортних магістралей відкрито кримінальне провадження із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2016 року ветерани АТО оголосили терористам ультиматум, щоб ті звільнили усіх українських полонених, інакше бійці погрожували розпочати економічну блокаду окупованих територій.

25 січня вони заблокували залізницю Луганськ – Попасна. В результаті було заблоковано рух 12 поїздів із загальною кількістю 700 вагонів.

Серед народних депутатів, які беруть участь у блокаді, - Семен Семенченко та Володимир Парасюк.

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5 лютого правоохоронці Донецької області заявили, що проводять перевірку за фактом травмування поліцейського під час конфлікту 4 лютого на блокпосту в Бахмуті за участю народного депутата.

«Співробітник Бахмутського відділу поліції звернувся до місцевої лікарні з забоєм грудної клітки і був госпіталізований. Травму дістав на блокпосту в Бахмуті під час виконання службових обов'язків, коли група людей намагалася перешкодити перевірці їхнього автомобіля», - зазначили в поліції.

За версією правоохоронців, 4 лютого на блокпосту в Бахмуті було зупинено автомобіль з 8 громадянами у військовій формі, у одного з яких виявлено карабін СКС. У поліції підкреслили, що в рамках контрдиверсійних заходів, які проводяться в області за розпорядженням штабу АТО, транспортні засоби підлягають необхідній перевірці з метою припинення нелегального трафіку зброї та її витоку в мирні області України для збереження життя громадян.

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«За словами працівника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, які беруть участь у блокаді залізничного переїзду в Бахмуті, почав конфліктувати і перешкоджати здійсненню перевірки. Він дав вказівку водію залишити територію блокпоста і вдарив співробітника поліції», - розповіли в главку.

Також зазначається, що під час конфлікту депутат нецензурно висловлювався, погрожував фізичною розправою поліцейським, які виконували свої обов'язки, збирався відібрати в них зброю в разі здійснення перевірок зазначеного автомобіля на інших блокпостах.

Сьогодні, коментуючи цю ситуацію із нападом на блокувальників неподалік Бахмута, Парасюк заявив, що це була «провокація, організована донецькою поліцією».

Водночас він повідомив журналістам у кулуарах парламенту про плани розширювати межі торгової блокади на лінії розмежування.