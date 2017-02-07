Парасюк анонсував розширення меж торгової блокади на лінії розмежування
Народний депутат Володимир Парасюк (позафракційний) заявляє, що буде розширено межі блокування доріг, якими пересувається транспорт для перевезення товарів на окуповані території Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту.
«Блокування буде збільшуватися. Зараз вибирається наступна позиція для блокування…Найближчими днями буде заблоковано ще одну гілку залізничної дороги», - сказав депутат.
Коментуючи ситуацію із нападом на блокувальників неподалік Бахмута, що сталася 4 лютого, Парасюк зазначив, що це була «провокація, організована донецькою поліцією».
Як повідомляв УНІАН, 5 лютого правоохоронці Донецької області заявили, що проводять перевірку за фактом травмування поліцейського під час конфлікту 4 лютого на блокпосту в Бахмуті за участю народного депутата.
«Співробітник Бахмутського відділу поліції звернувся до місцевої лікарні з забоєм грудної клітки і був госпіталізований. Травму дістав на блокпосту в Бахмуті під час виконання службових обов'язків, коли група людей намагалася перешкодити перевірці їхнього автомобіля», - зазначили в поліції.
Читайте такожБлокада "Л/ДНР": через озброєних людей на станції Бахмут по тривозі підняли поліцію
За версією правоохоронців, 4 лютого на блокпосту в Бахмуті було зупинено автомобіль з 8 громадянами у військовій формі, у одного з яких виявлено карабін СКС. У поліції підкреслили, що в рамках контрдиверсійних заходів, які проводяться в області за розпорядженням штабу АТО, транспортні засоби підлягають необхідній перевірці з метою припинення нелегального трафіку зброї та її витоку в мирні області України для збереження життя громадян.
«За словами працівника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, які беруть участь у блокаді залізничного переїзду в Бахмуті, почав конфліктувати і перешкоджати здійсненню перевірки. Він дав вказівку водію залишити територію блокпоста і вдарив співробітника поліції», - розповіли в главку.
Читайте такожБільшість читачів УНІАН підтримують блокаду "Л/ДНР" – опитування
Також зазначається, що під час конфлікту депутат нецензурно висловлювався, погрожував фізичною розправою поліцейським, які виконували свої обов'язки, збирався відібрати в них зброю в разі здійснення перевірок зазначеного автомобіля на інших блокпостах.
***16 грудня 2016 року ветерани АТО оголосили терористам ультиматум, щоб ті звільнили усіх українських полонених, інакше бійці погрожували розпочати економічну блокаду окупованих територій.
25 січня вони заблокували залізницю Луганськ – Попасна. В результаті було заблоковано рух 12 поїздів із загальною кількістю 700 вагонів.
Серед народних депутатів, які беруть участь у блокаді, - Семен Семенченко та Володимир Парасюк.