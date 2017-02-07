Парасюк анонсував розширення меж торгової блокади на лінії розмежування

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту.

«Блокування буде збільшуватися. Зараз вибирається наступна позиція для блокування…Найближчими днями буде заблоковано ще одну гілку залізничної дороги», - сказав депутат.

Коментуючи ситуацію із нападом на блокувальників неподалік Бахмута, що сталася 4 лютого, Парасюк зазначив, що це була «провокація, організована донецькою поліцією».

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого правоохоронці Донецької області заявили, що проводять перевірку за фактом травмування поліцейського під час конфлікту 4 лютого на блокпосту в Бахмуті за участю народного депутата.

«Співробітник Бахмутського відділу поліції звернувся до місцевої лікарні з забоєм грудної клітки і був госпіталізований. Травму дістав на блокпосту в Бахмуті під час виконання службових обов'язків, коли група людей намагалася перешкодити перевірці їхнього автомобіля», - зазначили в поліції.

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За версією правоохоронців, 4 лютого на блокпосту в Бахмуті було зупинено автомобіль з 8 громадянами у військовій формі, у одного з яких виявлено карабін СКС. У поліції підкреслили, що в рамках контрдиверсійних заходів, які проводяться в області за розпорядженням штабу АТО, транспортні засоби підлягають необхідній перевірці з метою припинення нелегального трафіку зброї та її витоку в мирні області України для збереження життя громадян.

«За словами працівника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, які беруть участь у блокаді залізничного переїзду в Бахмуті, почав конфліктувати і перешкоджати здійсненню перевірки. Він дав вказівку водію залишити територію блокпоста і вдарив співробітника поліції», - розповіли в главку.

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Також зазначається, що під час конфлікту депутат нецензурно висловлювався, погрожував фізичною розправою поліцейським, які виконували свої обов'язки, збирався відібрати в них зброю в разі здійснення перевірок зазначеного автомобіля на інших блокпостах.

***16 грудня 2016 року ветерани АТО оголосили терористам ультиматум, щоб ті звільнили усіх українських полонених, інакше бійці погрожували розпочати економічну блокаду окупованих територій.

25 січня вони заблокували залізницю Луганськ – Попасна. В результаті було заблоковано рух 12 поїздів із загальною кількістю 700 вагонів.

Серед народних депутатів, які беруть участь у блокаді, - Семен Семенченко та Володимир Парасюк.