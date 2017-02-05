У поліції розповіли про конфлікт на Донеччині правоохоронця і нардепа-"блокадника"

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Донецької області.

«Співробітник Бахмутського відділу поліції звернувся до місцевої лікарні з забоєм грудної клітки і був госпіталізований. Травму дістав на блокпосту в Бахмуті під час виконання службових обов'язків, коли група людей намагалася перешкодити перевірці їх автомобіля», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що 4 лютого на блокпосту в Бахмуті було зупинено автомобіль з 8 громадянами у військовій формі, у одного з яких виявлено карабін СКС. У поліції підкреслили, що в рамках контрдиверсійних заходів, які проводяться в області за розпорядженням штабу АТО, транспортні засоби підлягають необхідній перевірці з метою припинення нелегального трафіку зброї та її витоку в мирні області України для збереження життя громадян. «За словами працівника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, який бере участь у блокаді залізничного переїзду в Бахмуті, почав конфліктувати і перешкоджати здійсненню перевірки. Він дав вказівку водію залишити територію блокпоста і вдарив співробітника поліції в ділянку тулуба», - йдеться в повідомленні.

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У поліції також зазначили, що під час конфлікту депутат нецензурно висловлювався, погрожував фізичною розправою поліцейським, які виконували свої обов'язки, збирався відібрати в них зброю в разі здійснення перевірок зазначеного автомобіля на інших блокпостах.

Цей факт зареєстровано в Єдиному журналі обліку заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, проводиться перевірка. На даний час співробітник Бахмутського відділу поліції, який дістав тілесні ушкодження, перебуває в лікарні.