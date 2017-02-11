Поліція Донеччини з початку року затримала 31 бойовика

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області.

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Зокрема, минулого тижня поліцейські зібрали докази протиправної діяльності 6 учасників незаконних збройних формувань віком від 22 до 59 років. Серед них – жителі Донецька, Лиману, Дружківки, Слов’янська, Новолуганського.

За даними правоохоронців, як і більшість бойовиків терористичних угруповань, затримані швидко зрозуміли, що їх використовують та вийшли з НЗФ. Також кожен з них виїжджав до РФ у пошуках кращої долі, але не прижився.

Усім затриманим оголошено про підозру, незабаром вони постануть перед судами.

Виявляти бойовиків, які намагаються потрапити на підконтрольну Україні територію, допомагає відпрацьований механізм перевірки документів громадян за базами МВС на блокпостах, додали у поліції.