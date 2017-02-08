Поблизу Авдіївки затримали ще одного корегувальника вогню бойовиків (відео)

Цього інформатора бойовиків СБУ вже добре знає: його затримували позаминулої зими.

За даними спецслужб, за хорошу роботу на користь ворога його навіть нагородили медаллю. Проте від кримінальної відповідальності чоловіка звільнив суд.

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Як повідомляв УНІАН, 1 лютого прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган заявила про затримання і перевезення до Києва для продовження слідчих дій та обрання запобіжного заходу для затриманого в Авдіївці пособника терористів - кримчанина Андрія Третьякова (1973 року народження).

За інформацією Генпрокуратури, чоловік в Авдіївці сприяв діяльності терористів. Зокрема, він систематично передавав зібрані дані про військові підрозділи сил АТО, місцевих жителів, які надають допомогу українським правоохоронцям і військовим, а також коригував вогонь артилерії незаконних військових формувань.

Затриманому повідомлено про підозру у сприяння діяльності терористичної організації за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, за якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років. У ГПУ зазначили, що під час допиту затриманий визнав свою провину і дав свідчення про обставини вчинення злочину.