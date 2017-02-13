Чубаров підтвердив факт нападу на базу кримськотатарського батальйону поблизу Криму, озвучивши деталі

"Початком інциденту стало невмотивоване і силове заняття військовослужбовцями облаштованої громадською організацією «Аскер» території, на якій базуються бійці формованого кримськотатарського батальйону їм. Номана Челебиджихана", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, в ході інциденту "військовослужбовцями ЗС України були пошкоджені окремі споруди і майно громадської організації "Аскер", робилися спроби застосування фізичної сили до членів організації "Аскер".

Чубаров також зазначив, що в даний час на місці інциденту працюють представники національної поліції і СБУ. Там же знаходяться представник Меджлісу кримскотарского народу в Херсонській області Абмеджіт Сулейманов та координатор акції «Громадянська блокада «Криму» Ленур Іслямов.

Нагадаємо, радіо «Куреш» писало, що в селищі Чонгар Херсонської області невідомі озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебиджихана.

Це сталося 12 лютого ввечері. Пізніше в ЗСУ заявили, що на підрозділи, які виконують бойові завдання в Херсонській області на кордоні з окупованим Кримом, намагалися здійснити атаку представники незаконного збройного формування.

"Повідомлення про напад ЗСУ на громадську організацію "Аскер" є нічим іншим, як черговим фейком і спробою очорнити Збройні сили України", - наголошується уЗСУ.