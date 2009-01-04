На Різдво в Україні очікується сильне похолодання

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Криму, західних, а вночі і в північних областях невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, у Карпатах, місцями у північних та східних областях 14-19° морозу, вдень 6-11°, на півночі до 14° морозу, в Криму та на Закарпатті 1-6° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

6-7 січня - дуже холодна погода без опадів, лише у Криму місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, на півдні північно-східний, 5-10 м/с, в Криму місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20° морозу, у східних, місцями центральних областях, Приазов`ї та Карпатах 21-27° морозу, вдень 6 січня 10-16° морозу, 7 січня послаблення на 2-4°; на півдні очікується зниження нічної температури від 9-14° до 15-20° морозу та послаблення морозу вдень від 7-12° до 3-8°; на Південному узбережжі Криму вночі та вдень близько 0° (вночі 7 січня зниження до 3-8° морозу).

8 січня по всій Україні, 9 січня у південній та східній частині невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. Температура вночі на Правобережжі, Чернігівщині, Херсонщині та в Криму 7-13°, місцями до 17° морозу, на решті території 8 січня 14-20° морозу, у східних областях місцями до 25° морозу, 9 січня послаблення морозу на 4-7°; вдень в Україні 4-10°, у східній частині до 13° морозу, 8 січня на півдні від 3° морозу до 3° тепла (на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла).

У Києві та області у понеділок вночі очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 8-13°, вночі місцями до 17° морозу; у Києві протягом доби близько 10° морозу.

6-7 січня - дуже холодна без опадів погода. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20° морозу; вдень 6 січня 10-15°, 7 січня 5-10° морозу (у Києві 6 січня вночі 15-17° морозу, вдень 10-12° морозу; 7 січня вночі 18-20°, вдень 7-9° морозу).

8-9 січня - без істотних опадів, лише вдень 8 січня невеликий сніг. Температура вночі 8 січня 7-12° морозу, 9 січня 11-16° морозу; вдень 5-10° морозу (у Києві вночі 8 січня близько 10° морозу, 9 січня 12-14° морозу; вдень 5-8° морозу.