Треті роковини розстрілу Майдану: у центрі Києва проходить віче

Як передає кореспондент УНІАН, у заході бере участь близько 500 осіб.

Також на Майдані сьогодні розгорнуто фотовиставку у пам'ять про Героїв Небесної сотні.

На центральній площі Києва несуть службу багато працівників поліції та бійців Національної гвардії. Правоохоронці вибірково перевіряють перехожих, зокрема, вміст великогабаритних сумок чи рюкзаків.

Сьогодні також на Софійській площі о 15.00 має розпочатися захід, присвячений пам’яті захисників Дебальцевського плацдарму.

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За даними відділ комунікації поліції Києва, до охорони порядку у центрі міста залучено близько 5 тис. правоохоронців.

«Наразі поліція має інформацію про проведення 18 лютого 12 масових заходів, із них 4 – пов’язані із трагічними подіями на Майдані Незалежності», - сказано в повідомленні .

У поліції зазначають, що для того, «аби не допустити провокацій, встановлено кілька фільтраційних контрольно-пропускних пунктів для перевірки документів та огляду речей учасників заходів, задіяні групи кінологів та вибухотехніків».