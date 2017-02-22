Росія планує до кінця року розгорнути три дивізії на кордоні з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це у ході виступу в Держдумі повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

«Розраховуємо цього року завершити розміщення трьох дивізій на західному і південно-західному кордоні», - сказав він.

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За словами Шойгу, продовжується активна робота із «захисту» Курил. «Там у нас цього року також має розміститися дивізія», - зазначив він.

За даними УНІАН, біля кордону з Україною штаби цих з’єднань дислокуються у м. Єльня (Смоленська область), м. Богучар (Воронезька область), а також у м. Новочеркаськ і сел. Кадамовський (Ростовська область).

Зокрема, в Єльні розгортається нова мотострілецька дивізія в районі військового містечка (мікрорайон Кутузовський) колишньої 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії.

У Богучарі буде відновлена та, що раніше дислокувалася тут, 10-та гвардійська танкова Уральско-Львівська ордена Жовтневої Революції, Червонопрапорна, орденів Суворова і Кутузова добровольча дивізія імені Маршала Радянського Союзу Р. Я. Малиновського. До кордону України 100 км.

У районі Кадамовського і Новочеркаська буде розгорнута 150-та Ідрицько-Берлинська ордена Кутузова другого ступеня мотострілецька дивізія. До кордону України 150 км.

Крім того, з Центрального військового округу в Західний військовий округ також передислокуються дві мотострілецькі бригади. 23-я мотострілецька бригада дислокуватиметься у н. п. Валуйки Бєлгородської області - за 25 км від кордону України. 28-я мотострілецька бригада дислокуватиметься у місті Клинці Брянської області - за 45 км від кордону України. Обидві бригади також увійдуть до складу 20-ї загальновійськової армії ЗВО.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.