Жахливі умови в казармах "Десни": Полторак звільнив трьох офіцерів (відео)

Як інформує Управління комунікацій та преси Міністерства оборони, крім того, у 2017 році до планових 12,7 млн грн для потреб 169-го навчального центр буде додатково виділено ще 15 млн грн.

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За словами міністра оборони, таке рішення прийнято з метою максимального прискорення робіт щодо удосконалення навчально-матеріальної бази центру.

Як повідомлялося, раніше військовий-контрактник виклав в Інтернет відео, де показано, в яких умовах живуть і навчаються бійці у центрі "Десна". На відео продемонстровано казарму зі щілинами на вікнах і цвіллю на стінах.