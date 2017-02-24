Жахливі умови в казармах "Десни": Полторак звільнив трьох офіцерів (відео)
20:03, 24 лютого 2017Суспільство
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Міністр оборони Степан Полторак зняв з посад трьох офіцерів, відповідальних за неналежні побутові умови у 169-му навчальному центрі Сухопутних військ Збройних сил України ("Десна") на Чернігівщині.
Полторак зняв з посад трьох офіцерів, відповідальних за неналежні побутові умови у "Десні" / Фото УНІАН
Як інформує Управління комунікацій та преси Міністерства оборони, крім того, у 2017 році до планових 12,7 млн грн для потреб 169-го навчального центр буде додатково виділено ще 15 млн грн.
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За словами міністра оборони, таке рішення прийнято з метою максимального прискорення робіт щодо удосконалення навчально-матеріальної бази центру.
Як повідомлялося, раніше військовий-контрактник виклав в Інтернет відео, де показано, в яких умовах живуть і навчаються бійці у центрі "Десна". На відео продемонстровано казарму зі щілинами на вікнах і цвіллю на стінах.
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