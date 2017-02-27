Командувач Нацгвардії: в 90-х в Криму нам у спину кричали "Бандерівці! Фашисти! Нацики!"

"Я служив у Національній гвардії, яка була в 90-х роках. В Криму. У Севастополі. Внутрішній документообіг, команди, все було у нас українською мовою. Услід нам кричали: Бандерівці! Фашисти! Нацики!", - заявив Аллеров в інтерв'ю Новому времени.

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Однак незабаром, за його словами, ставлення до Нацгвардії кардинально змінилося.

"І потім, коли ми пішли на вулиці, почали допомагати людям, місцевій владі, Нацгвардія стала улюбленим підрозділом у Севастополі. Ми були гордістю міста. Я служив у Севастополі, Красноперекопську, Сімферополі", - наголосив Аллеров.

Він також розповів, що в Криму поховані батьки його батьків.

"Крим - мій. Україна - безмежна", - наголосив Аллеров.