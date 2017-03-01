Читачі УНІАН кардинально розділилися у ставленні до персони Савченко - опитування

17:28, 01 березня 2017
Суспільство
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34% читачів УНІАН вважають народного депутата Надію Савченко агентом Кремля, тоді як 31% - цапом-відбувало, а 20% - патріотом України.

Надія Савченко викликає у опитаних протилежні емоції / Фото УНІАН

Так, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 34% читачів вважають Савченко агентом Кремля, яку, очевидно, завербували у російській в'язниці.

Водночас 31% вважають її лише цапом-відбувайло з браком розуму, яку всі кому не ліньки використовують у власній грі.

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При цьому 20% опитаних переконані, що Савченко є патріотом України, яка чи не єдина робить щось для звільнення українських військових з полону.

Ще 15% читачів не змогли визначитися зі своїм ставленням до Савченко, адже вона є "занадто суперечливою персоною".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня народний депутат Надія Савченко потрапила у черговий скандал – спочатку її звинуватили у підбурюванні бійців АТО покинути позиції на Донбасі та їхати "скидати злочинну владу".

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Цього ж дня стало відомо, що Савченко разом з керівником українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном поїхала до так званої  "ДНР".

Нагадаємо, 25 травня 2016 року українська льотчиця, народний депутат України Надія Савченко у статусі справжньої героїні повернулася в Україну майже після 2 років полону спочатку у проросійських бойовиків на Донбасі, а потім в російському СІЗО.

Однак досить швидко ставлення в українському суспільстві до Савченко почало ставати не таким однозначним. Цьому сприяли її поїздка до Москви, переговори з бойовиками "ДНР" та низка неоднозначних заяв.

Сама Савченко відкидає усі звинувачення на свою адресу та заявляє про підготовку диверсії проти неї.

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Теги: #Надія Савченко#опитування УНІАН