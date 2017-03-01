В Одесу доставили 24 поранених військових із зони АТО (відео)
18:03, 01 березня 2017Суспільство
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Бійців відправили із Дніпра, там стабілізували їх стан після поранень.
В Одесу доставили поранених військовослужбовців із зони АТО
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Відзначається, що двоє військових у вкрай важкому стані. Їх одразу перевезли реанімобілями у відділення інтенсивної терапії. У решти бійців переважно кульові і мінно-вибухові поранення кінцівок.
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Поранення вони отримали в Авдіївці, під Павлополем і Волновахою в результаті атаки ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Частина з доставлених сьогодні в Одесу військових - терапевтичні хворі. У них травми хребта і запалення легенів.
Як повідомлялося, за добу в зоні АТО двоє військових загинули і четверо були поранені.
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