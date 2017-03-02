Російські окупанти на адмінмежі із Кримом відібрали паспорт у українця – ДПСУ

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що 36-річний українець перетнув контрольний пункт «Чонгар» встановленим порядком, але не потрапив на територію анексованого Криму.

Чоловік розповів, що під час проходження прикордонного контролю він пред’явив російському «прикордоннику» паспорт громадянина України, але «окупанти спочатку почали вести допит, який тривав більше 15-ти годин, та чинили на нього психологічний тиск, а після цього відібрали паспорт громадянина України.

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«Причину вилучення паспортного документа представники окупаційної влади українцю пояснили тим, що нібито у документі наявні ознаки підробки, а паспорт йому не належить», - йдеться в повідомленні.

Громадянин України також пред’явив інші документи, які посвідчують його особу, на що представники окупаційної влади не відреагували та не пропустили його до Криму так і не повернувши паспорт.

«Наразі громадянина України прикордонники Бердянського загону встановленим порядком пропустили на материкову частину України», додали в ДПСУ.