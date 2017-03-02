Окупаційна влада Криму запустила радіомовлення на регіони материкової України – ЗМІ

Про це повідомив депутат Держдуми Росії Руслан Бальбек, передає Крим.Реалії.

Як він стверджує, мовлення розпочало кримськотатарське радіо «Ватан Седаси» («Голос батьківщини»).

«Додаткові передавачі встановлені у Джанкої, що дозволяє транслювати сигнал у прикордонні райони Херсонської області України, де в тому числі компактно проживають кримські татари. Голос Криму тепер звучатиме для жителів півдня Херсонської області, що дозволить нашим співвітчизникам не віддалятися від культурної і соціально-політичного життя республіки», - сказав Бальбек.

За його словами, радіостанція «планує ще розширити покриття у Херсонській області».

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Заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова (Еміне Джеппар) повідомила Крим.Реалії, що в даний момент у відомстві перевіряють інформацію. Офіційні коментарі очікуються пізніше.

13 лютого російський глава Криму Сергій Аксьонов заявив про початок роботи кримськотатарського радіо «Ветан Седаси» - «Голос Батьківщини» на території анексованого Криму.

Радіостанція «Ветан Седаси» проросійської «Громадської кримськотатарської телерадіокомпанії» виграла конкурс російської Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій з мовлення на радіочастотах у Сімферополі, Керчі, Феодосії та Ялті.

Довідка УНІАН. З 1 квітня 2015 року кримськотатарський телеканал ATR припинив аналогове мовлення на території Автономної Республіки Крим, оскільки йому не видали російську ліцензію. Мовлення відновилося з 17 червня - телеканал переїхав до Києва.