Із суду над Насіровим вивели пресу для того, щоб його могли обстежити лікарі

Це відбулося після того, як за клопотанням адвокатів до зали суду завели лікарів "швидкої", які прибули на виклик за номером 103, як повідомляє "Українська правда".

Лікарі мають оглянути Насірова, щоб зробити висновок, чи може він брати участь у судовому засіданні.

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Раніше ці лікарі прибули до будівлі суду на виклик дружини Насірова. За словами адвокатів, вони діагностували в глави ДФС підвищений тиск, коли він ще перебував у "швидкій" на подвір'ї суду.

На початку засідання адвокати наголошували на необхідності надання Насірову медичної допомоги, а також заявили про катування підзахисного, бо він 13 годин перебуває без харчування.