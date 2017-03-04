Адвокат Насірова відмовився розголошувати лікарський висновок щодо стану підзахисного

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у коментарі журналістам біля Інституту кардіології заявив адвокат Насірова Олександр Лисак.

За його словами, лікарі інституту підтвердили діагноз, поставлений Насірову лікарями «Феофанії».

Водночас адвокат відмовився розголошувати лікарський висновок, посилаючись на медичну таємницю.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Насірова з клінічної лікарні "Феофанія" перевезли до Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. Як пояснили в НАБУ, його доправили в інший медзаклад для підтвердження або спростування діагнозу. У п’ятницю, 3 березня, захисники заявляли, що Насірова прооперували.

Разом з тим у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що вживатимуть усіх законних заходів для проведення у суботу чи неділю судового засідання з обрання запобіжного заходу Насірову.

Читайте такожНасірова привезли до Інституту кардіології без медичних документів - адвокат

*** 2 березня детективи НАБУ у лікарні «Феофанія» вручили Насірову повідомлення про підозру.

Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». У цей період Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Читайте такожНизка нардепів перешкоджали перевезенню Насірова на обстеження до медзакладу – НАБУ

Адвокати Насірова заявили, що затримання і повідомлення про підозру їхньому підзахисному відбулися незаконно.

Сьогодні, 4 березня, на сторінці Насірова у Facebook з’явилося повідомлення про те, що він не імітує захворювання і налаштований з часом піти до суду для обрання йому запобіжного заходу.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.